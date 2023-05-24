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Ankara'yı dolu vurdu

Ankara'yı dolu vurdu
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Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Çankaya ilçesinde sağanak ile beraber yer yer dolu yağdı. Bölge halkı misket büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak için uğraştı. Cadde, sokak ve meydanlarda oluşan su birikintileri ulaşımda yavaşlamaya neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini tahliye etti. 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

DHA

Etiketler ankara dolu sağanak
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