Anneler Günü'nde bam teline dokunan hikaye

Şanlıurfa'da yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Hamamcı, 21 yıldır hasta olan 81 yaşındaki annesi Emine Kurma'ya bakmak için hiç evlenmeyerek her gün onun bakımını yapıp ayaklarının altını öpüyor. Yedi yıl önce kanserden ölen babasına da ölünceye kadar baktığını söyleyen Mustafa Hamamcı, elindeki tek varlığı olan annesini kaybetmek istemediğini belirterek, 6 diğer kardeşinin ise annelerini ölüme terk ettiğini ifade etti.

Annesin sağlığı için her şeyden vazgeçti.

Şanlıurfa'da yatalak annesine bakmak için hiç evlenmeyen 43 yaşındaki Mustafa Hamamcı'nın hayatı, annelerin ne kadar kıymetli varlıklar olduğunu ortaya çıkarıyor. Vefalı evlat, yaklaşık 21 yıldır hasta olan ve 14 yıl önce de geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa mahkum olan 81 yaşındaki annesi Emine Kurma'ya bakabilmek için her şeyden vazgeçti. Annesin aylık ihtiyaçlarının 2 bin 500 Türk Lirası olduğunu devletin kendilerine ihtiyaçları için 960 Türk Lirası verdiğini söyleyen Hamamcı, Eyyübiye Vakfı’ndan da aylık 500 lira yardım aldığını belirti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise ailenin yığılmış 2 yıllık ev kirasını karşıladığı bildirildi.

Annesi için hiç evlenmedi

23 yaşındayken annesinin hastalanması Hamamcı'nın hayatını tamamen değiştirdi. Yatağa mahkum olan annesine bakmak için hiç evlenmeyen ve evden çıkmayan Hamamcı, annesinin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Tek odalı, kiralık bir evde annesiyle tek başına kalan Hamamcı, annesini yalnız bırakamadığı için başka işte de çalışamıyor. Hamamcı devletin verdiği 880 Türk Lirası bakıcı maaşla evin ve annesinin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını söyledi.

“Bir gün değil her gün Anneler Günü olsun”

Mustafa Hamamcı, bilinci kapalı olan annesiyle her sabah sohbet ederek ayaklarının altını öpüyor. Hamamcı, tüm şehit annelerinin Anneler Günü kutlayarak yaptığı konuşmasında, “Bugün Anneler Günü çok özel bir gün. Annem 21 yıldır hastadır. 3 yıl önce yüksek tansiyondan beyin kanaması geçirerek maalesef felç oldu. Bilinci kapalı bir tek gözleri açık. Konuşamıyor, karnını deldiler oradan mama yiyor. Maalesef ağır hastadır. Annemin benden hariç 6 tane daha çocuğu var annem hasta düştükten sonra hepsi annemi ölüme terk etti. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadisi şeriflerinde buyurmuştur cennet annelerin ayağının altındadır. Annelerimizin kıymetini bilelim Ben bir gün değil her gün anneler günü olsun isterim. Annelerimiz bizim için çok kutsaldır, onlara değer verelim” dedi.

“Biz mağarada yaşarken annem 7 evladına bakıyordu”

Yaklaşık 35 yıl önce kendilerinin mağarada yaşadığını belirten Mustafa Hamamcı konuşmasının devamında, “Annem çok fedakardı, biz dağda mağarada otururken rahmetli babam çalışmıyordu. Annem terzilik yapıp 7 tane evladına bakıyordu. Sırtın da çarşıya eşya götürüp terzilik yaparak bize bakıyordu. Kendisi lastik ayakkabı giyerken bize güzel ayakkabılar alıyordu. Annelerin verdiği sevgiyi hiç kimse bize veremez ne eş nede çocuk verebilir” şeklinde konuştu.

“Evleneceğim kadın anneni huzur evine bırak dedi”

Kendisinin 19 yaşında iken evleneceği kadının kendisine anneni huzur evine bırak dediğini ifade eden Hamamcı konuşmasının sonunda, “Ben 19 yaşında iken evlenecektim. Evleneceğim kız annemi huzur evine bırakmamı söyledi. Bende o gün evlenmekten vazgeçtim. Eş dışarıda çok bulunur ama bir anne bulunmaz. Annemin bir saçının telini dünyanın hiçbir servetine değişmem. Buradan tüm evlatlara sesleniyorum annelerinizin ayağının altını öpün. Kim cenneti seviyor ve görmek istiyorsa annelerinin ayağının altını öpsün. Evlerinde kedi köpek besliyorlar, yetkililere seslenmek istiyorum. Bir yasa çıkarın annelerimize bakmayan evlatları tarafından nafaka ödensin. Yalnız annem için değil tüm anneler için devletimizin kontrolünde onlara kendi evlerinde bakılır huzur evine gitmeye gerek kalmamış olur. Biz anne ve babalarımızın duaları sayesinde dünyada bir parça ekmek yiyoruz. Biz onların hayrına yaşıyoruz onların duası olmasa biz yaşayamayız” şeklinde konuştu.

Yaşadıkları evin bir bölümünü yoğun bakım ünitesine çevirdiğini söyleyen Hamamcı, günde tek başına dört kere annesinin bezini değiştirdiğini belirtti. Annesin oksijenini verip ilaçlarını aksatmayan Hamamcı, her saat başı ona su ve mama veriyor.

Annesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan hayranı olduğunu da belirten Hamamcı, evin duvarlarını Erdoğan posterleriyle de donattığı görüldü. Hamamcı, Şanlıurfa’da yaz aylarının sıcak geçtiğini söyleyerek bozuk kliması ve birikmiş olan medikal borçlarının ödenmesi için yetkililerden yardım istedi.