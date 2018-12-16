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  3. 16 Aralık 2018 17:49

Antalya'da 2 doktor mahsur kaldı

Antalya'da etkili olan yağışlar nedeniyle 2 doktor dağda mahsur kaldı.

Antalya'da 2 doktor mahsur kaldı
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Antalya'da aşırı yağışlar kent ulaşımını olumsuz etkiledi. Konyaaltı ilçesinde dere taşınca bir köprü araç ulaşımına kapatıldı. Aşırı yağış nedeniyle 2 doktor dağda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Antalya ve çevresi için yaptığı kuvvetli yağış uyarısı etkisini sürdürüyor. Antalya merkezi ve batı kesimlerini etkileyen sağanak ve gök gürültülü sağanak, bugün öğleden sonra il merkezinde kuvvetini artırdı. Konyaaltı ilçesinde Hurma- Çakırlar Yolu'nu birbirine bağlayan köprü, derenin taşması sonucu araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı Sahili'nde ise dev dalgalar sahili dövdü. Çamur deryasına dönen denizde vatandaşlar dalgalarla selfie çekti.

2 DOKTOR MAHSUR KALDI

Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 uzman doktorun, Hisarçandır'daki Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE ekilerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Doktorlarla telefon ile irtibat kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, doktorların yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini aktardı.

AA & DHA

ulaşım , yağış , antalya , doktor
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