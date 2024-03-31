Antalya'da korkutan deprem!
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AFAD'ın açıkladığı verilere göre Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre altında yaşandığı belirtilen sarsıntıdan etkilenen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem, çevre illerden de hissedilirken şu ana kadar ekiplere olumsuz bir ihbar ulaşmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 31, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [267.87 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-03-31
Saat:13:38:06 TSİ
Enlem:34.10694 N
Boylam:28.02611 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/yspj11u8tE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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