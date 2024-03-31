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Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!
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AFAD'ın açıkladığı verilere göre Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre altında yaşandığı belirtilen sarsıntıdan etkilenen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem, çevre illerden de hissedilirken şu ana kadar ekiplere olumsuz bir ihbar ulaşmadı.

Etiketler antalya deprem kas antalya kaş
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