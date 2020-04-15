SON DAKİKA
EĞİTİMDE YAZ TELAFİSİ ! ÜNİVERSİTELERDE, İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE DERS YAPILACAK
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Nisan 2020 18:58

Antalya'da semt pazarında 1 kilometrelik kuyruk

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde her hafta Çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar yeri girişinde sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulandı.

Antalya'da semt pazarında 1 kilometrelik kuyruk
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Antalya Korkuteli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde sosyal mesafe uygulaması ve toplu giriş yaptırılmaması sebebiyle yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı.

Zabıta ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
antalya , kuyruk , semt pazarı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM