Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,81'i de aştı !
Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,81'i de aştı !
Fatih Portakal'dan 'dolar' paylaşımı dikkat çekti: Sorumlusu kim ?
Fatih Portakal'dan 'dolar' paylaşımı dikkat çekti: Sorumlusu kim ?
İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi ! İşte yeni hatlar ve ücretleri
İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi ! İşte yeni hatlar ve ücretleri
YSK'dan bir flaş karar daha: Mazbata AK Parti'ye verilecek !
YSK'dan bir flaş karar daha: Mazbata AK Parti'ye verilecek !
YSK'dan flaş iptal kararı ! CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi
YSK'dan flaş iptal kararı ! CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
YSK'nın İstanbul kararı ne zaman açıklanacak ?
YSK'nın İstanbul kararı ne zaman açıklanacak ?
Meteoroloji'den dolu uyarısı! Otomobilleri battaniye ile sarmaya hazır olun
Meteoroloji'den dolu uyarısı! Otomobilleri battaniye ile sarmaya hazır olun
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Nisan 2019 14:39

Antalya'da ''ses kaydı'' operasyonu !

Antalya'da seçimlerden iki gün önce ortaya çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili polis bu sabah operasyon başlattı.

Antalya'da ''ses kaydı'' operasyonu !
A+ A-

29 Mart günü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirlenen ses kaydında, "Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, size otobüs kartlarımız geldi. Bunları vereceğim. Otobüslere bineceksiniz. Bineceksiniz, konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde. Ya bunlar seçilirse ya adam baksana eşbaşkanları bundan sonra İstanbul'u, Ankara'yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz, lafları yazın. Tamam mı" sözleri yer aldı.

TÜREL ŞİKAYETÇİ OLDU

Ses kaydı üzerine Menderes Türel, "HDP'den umduğunu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı" açıklamasında bulunarak, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek montajlandığını söyledi. Türel, aynı gün de savcılığa suç duyurusunda bulunup, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi ise yasa dışı ses kaydının erişiminin engellenmesi kararı aldı.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabaha karşı operasyon başlattı. Operasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim ekibinde olduğu öne sürülen Cem Oğuz, Cemil Böcek, Yusuf Meriç, Cem Özgür Yaman, Doğukan Demirkaya, Batuhan Gül ve Niyazi Ateş ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada Başkan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in de konuyla ilgili ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

DHA

Ebru Türel , menderes türel , ses kaydı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM