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  3. Antalya'da ''turuncu'' alarm! 3 ilçede okullar tatil edildi

Antalya'da ''turuncu'' alarm! 3 ilçede okullar tatil edildi

Antalya'da ''turuncu'' alarm! 3 ilçede okullar tatil edildi
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Antalya'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde yarın eğitime ara verilecek.

Meteoroloji'nin Antalya kent merkezi ve doğu ilçelerine 'turuncu kod' ile beklenen çok kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulunmasının ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde her kademedeki okullarda yarın 1 gün eğitime ara verildiğini açıkladı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Manavgat, Serik ve İbradı İlçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14/12/2022 Çarşamba günü 1(Bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler antalya turuncu kod meteoroloji eğitime ara verildi okullar tatil
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