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  3. Antalya'ya inen Rus pilotun sözleri ''helal olsun'' dedirtti

Antalya'ya inen Rus pilotun sözleri alkış aldı

Rus havayolu şirketinde çalışan bir pilot, Antalya'ya indikten sonra bir anons yaparak ''Kaptan pilot konuşuyor. Ukrayna ile olan savaş suçtur'' dedi. Pilotun konuşması yolcular tarafından alkışlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına tepkiler devam ediyor.

Rus Pabeda Havayollarında çalışan bir Rus pilot, yolcu uçağının Antalya'ya inmesinin ardından anons yaparak Rusya- Ukrayna arasındaki savaşa dair yorumda bulundu.

"AKLI BAŞINDA OLAN HER VATANDAŞ BENİMLE AYNI FİKİRDEDİR"
Savaşın bir suç olduğunu söyleyen pilot, "Kaptan pilot konuşuyor. Antalya'ya hoş geldiniz. Politik olaylara ilişkin kendi düşüncemi ifade etmek istiyorum. Ukrayna ile olan savaş suçtur. Aklı başında olan her vatandaş benimle aynı fikirdedir. Savaşı bitirmek için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu savaş bize lazım değil" şeklinde konuştu ve pilotun konuşması yolcular tarafından alkışlandı.

Etiketler antalya rus pilot savaş
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