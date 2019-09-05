AOÇ arazilerinin satıldığı TOKİ ihalesi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Ankara Çukurambar’daki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisini açık artırma yoluyla satışa çıkardığı ihale yeterli katılım ve rekabet sağlanamadığı gerekçesiyle 17 Eylül’e ertelendi.

KİTLE ÖRGÜTLERİ TOKİ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Aralarında sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütlerinin olduğu 51 kurumun temsilcileriyle birlikte çok sayıda kişi, AOÇ arazilerinin satış ihalesine karşı TOKİ önünde eylem yaptı.

İhalenin yapıldığı Bilkent’teki TOKİ önünde “İhanetin ihalesi olmaz”, “AOÇ halkındır satılamaz” ve “TOKİ şaşırma sabrımızı taşırma” sloganlarını atan kurum temsilcileri yetkililere “İhanetin İhalesi Olmaz. Atatürk Orman Çiftliği arazileri satılamaz. İhaleyi iptal edin” ifadeleriyle çağrıda bulundu.

‘BU İHALEYE KATILMAYIN’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ertelenen ihaleye katılacaklara “Bizim talebimiz ihalenin ertelenmesi değil iptal edilmesidir. Bu ihaleye katılmayın. Bu ihale hukuksuzdur. AOÇ topraklarında konut ve ticaret yapılamaz” çağrısında bulundu.

Candan, AOÇ Müdürlüğü’nde 17 Eylül saat 14.00’da gerçekleştirilecek, AOÇ arazisinin metrekaresinin 10 kuruşa kiralanması ihalesine de katılacaklarını belirterek, “AOÇ arazileri özgürleşene kadar mücadele edeceğiz” dedi.