AÖF Bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı ?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri tamamlanması ile birlikte bahar dönemi vize sınavlarının nisan ayında yapılacağı duyuruldu. Sınavlar yine online olacak. İşte sınav takvimi...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi corona virüs tedbirleri kapsamında güz dönemi sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Bahar dönemi için de sınavların online olarak gerçekleştirileceği öngörülüyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversites Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı açıklamaya göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Bahar Dönemi Ara (vize) Sınavı
10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu (final) Sınavı
29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı
8 Ağustos 2021
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