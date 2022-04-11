Araç sahipleri dikkat! Motorine beklenen indirim geldi

Motorinin satış fiyatında bugün itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk indirime gidildi. İndirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Brent petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesinin ardından motorine indirim geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak. GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor. BirGün