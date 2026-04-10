Aralıksız süren sağanak ulaşımı felç etti! Yollarda dev yarıklar oluştu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hafta boyunca etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı köy yollarında çökme meydana geldi, 1 araç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, ilçede günlerdir aralıksız devam eden sağanak yağış, özellikle kırsal mahallelerde altyapıyı olumsuz etkiledi. Yağışların etkisiyle Kadirli’ye bağlı Karatepe köyü yolu, Söğütlüdere köyü Küme Evler Mahallesi yolu ile Karapınar köyü yolundaki köprüde hasar ve çökmeler oluştu.



Meydana gelen çökmeler nedeniyle bir araçta maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, bazı noktalarda yolların tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeye sevk edilen ekipler çöken yolların onarılması için çalışma başlattı.

