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Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralı

Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralı
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Osmaniye’de kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye merkez Gebeli Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Erol Ö. ile abisi Yusuf Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Ö., av tüfeğiyle abisi Yusuf Ö., yengesi Rabia Ö., gelinleri Birgül Ö., torunları Çiğdem Ö. ve Soner Ö.'ye ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye ateş etti.

Olayda abi Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan gelin ve torunları hastaneye kaldırıldı. Erol Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler arazia anlaşmazlık kan
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