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Ardahan'da şaşırtan görüntü: Kent bir anda beyaza büründü

Ardahan'da bir anda başlayan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi haziran ayının son günlerinde adeta kışı yeniden yaşadı. Öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar yollarda kaldı.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde dolunun şiddeti araç içerisinden görüntülendi. Çıldır’ın Beyratun köyü yolunda kalan araçlar uzun süre dolunun bitmesini bekledi.

Etiketler kent ardahan beyaz dolu
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