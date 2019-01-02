''Arkadaşlar 70 milyon bende'' dedi, ortalık karıştı

31 Aralık günü yapılan çekiliş sonrası 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi merak edilirken, Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan’ın Facebook’ta yaptığı "Sevgili dostlar 70 milyon bende hayırlı olsun" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.





Hiç tanımadığı kişilerin dahi kendisini ‘akraba’ olarak aradığını belirten Çetindoğan, konuyla ilgili Hürriyet'e açıklama yaptı. Paylaşımdan sonra yaşananlara kendisinin de şaşırdığını dile getiren Çetindoğan, “O akşam eğlencedeydik. Çekiliş yapılmıştı o esnada. Ben de böyle bir şey paylaştım. İyi de oldu. Eğer büyük ikramiye gerçekten de bana çıksaydı, çocuklarımın ve kendimin güvencesini sağladıktan sonra kalan paranın tamamını hayır kurumlarına bağışlardım” dedi.





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