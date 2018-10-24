Aroma 50. yılında, Bursaspor oyuncuları ile bir araya geldi

Türk sporuna büyük önem veren Aroma, yaptığı çalışmalarla, sporu ve spora gönül verenleri desteklemeye devam ediyor. Aroma’nın 50’inci yılı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, tüm Aroma Ailesi çalışanları, Bursaspor kulübü yöneticileri ve futbolcularla bir araya geldi.



Aroma bir asrı geride bıraktı

Aroma’nın marka serüveni 1968 yılında Gürsu’daki fabrikada başladı. 75 bin metrekarelik fabrikada yarım asırdır bugüne kadar milyonlarca adet meyve suyu üretildi. Türkiye’nin en yeni tatları ve sağlıklı ürünleri Aroma fabrikalarında üretilmeye devam ediyor. Meyve suyu sektörünün öncü ismi Aroma, 50’inci yılında da Bursa’ya ve Türk sporuna destek olmayı sürdürüyor. Yüzde yüz yerli sermaye ile Türkiye’nin son 50 yılına damga vuran Aroma, Bugün Almanya’dan Fildişi Sahilleri’ne, Danimarka’dan ABD’ye, Avustralya’dan Türkmenistan’a, Çin’den Moğolistan’a kadar tam 52 ülkede tüketiciler ile buluşuyor. Değişmeyen kalite politikası, sağlıklı, güvenli ve lezzetli ürünleri, geleneksel aynı zamanda yenilikçi tutumuyla yurt içinde ve yurt dışında her geçen büyüyen ve gelişen bir firma olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Aroma Hakkında:

Bursa’da doğup dünyaya yayılan Aroma’nın marka serüveni 1968 yılında Gürsu’daki fabrikada başladı. 67 bin metrekarelik fabrikada yarım asırdır bugüne kadar milyonlarca adet meyve suyu üretildi. Türkiye’nin en yeni tatları ve sağlıklı ürünleri bu fabrikada üretildi. Yıllık 125 bin ton meyve işleme kapasitesine sahip olan bu tesisten çıkan ürünler, dünden bugüne Aroma tutkunlarını hiç yalnız bırakmadı.

Meyve suyu sektörünün gelişimine öncülük eden Aroma büyüdü, yenilendi, her zaman en taze meyveleri sağlıklı bir şekilde tüketiciyle buluşturdu. Türkiye, %100 doğal meyve suyunu Aroma’yla tanıdı ve 9 vitaminli karışık meyve nektarı ilk kez Aroma tarafından üretildi. Her damak tadına ve zevke hitap eden Aroma; %100 meyve suyu üretiminin yanı sıra ürün portföyüne nektar, gazlı içecekler, aromalı içecekler ve limonatayı da ekledi. Türkiye’nin öncü markası Aroma, global bir marka yolunda hızla ilerliyor. Bugün Almanya’dan Fildişi Sahilleri’ne, Danimarka’dan ABD’ye, Avustralya’dan Türkmenistan’a, Çin’den Moğolistan’a kadar tam 52 ülkede Aroma içiliyor.