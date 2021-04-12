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Artış devam ediyor! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 54 bin 562 kişi koronaya yakalandı.

Sağlık Bakanlığı 12 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 671 kişinin septomlu, 54 bin 562 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 243 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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