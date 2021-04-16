Aşı olmak istemeyen öğretmeni Bakan Koca ikna etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmak istemeyen anaokulu öğretmenini ikna ederek, aşı olmasını sağladı. Koca, öğretmenle konuştuğu o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Anaokulu öğretmeni kadının kızı, sosyal medyadan, annesinin inat ederek aşı olmayı reddettiğini belirterek, Bakan Koca’ya çağrıda bulundu.

Koca da bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve ailenin evine ikna timlerini yönlendirdi. Anaokulu öğretmeni kadını telefonla da arayarak aşı olması için ikna etti.

İrem, annesiyle Bakan Koca’nın telefonda konuştuğu o anları Twitter’dan paylaştı. Bakan Koca da İrem’e cevaben bir paylaşım yaptı.

Koca, “Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz” ifadelerini kullandı.