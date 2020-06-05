Asker eğlencesinde korkutan görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Ataşehir Esatpaşa Mahallesinde asker eğlencesi düzenlemek için bir araya gelen onlarca vatandaş sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanlar, araçlarını yol ortasında park edip hep birlikte halaylar çekti. Şahıslar bu sorumsuz davranışları ile hem salgına karşı alınan önlemleri hiçe saydılar hem de yolu kapatarak araçların seyrini engellemiş oldular.

Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak hep birlikte halay çektiği asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde onlarca kişi hep birlikte halay çekiyor.