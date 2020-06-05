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  3. 05 Haziran 2020 18:16

Asker eğlencesinde korkutan görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Ataşehir’de asker eğlencesi yapan onlarca vatandaş, koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafeyi hiçe saydı. Halay çekerek virüse davetiye çıkaran vatandaşların görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Ataşehir Esatpaşa Mahallesinde asker eğlencesi düzenlemek için bir araya gelen onlarca vatandaş sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanlar, araçlarını yol ortasında park edip hep birlikte halaylar çekti. Şahıslar bu sorumsuz davranışları ile hem salgına karşı alınan önlemleri hiçe saydılar hem de yolu kapatarak araçların seyrini engellemiş oldular.

Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak hep birlikte halay çektiği asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde onlarca kişi hep birlikte halay çekiyor.

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