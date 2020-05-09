''Askıda Fatura'' uygulaması o ilde de başlıyor

İstanbul'da İBB tarafından başlatılan 'Askıda Fatura' kampanyası İzmir'de de başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ihtiyaç sahiplerinin su faturaları için kampanyanın başlatıldığını duyurarak "Su borcunu ödeyemeyenler için “askıda fatura” İzmir’de de başlıyor. Yerel yönetimlerde halk için, halkla beraber çok güzel işler yapıyoruz. Bu uygulamayı İstanbul’da başlatan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoglu‘na teşekkürlerimizle" dedi.

İmamoğlu da Soyer'in paylaşımına yanıt vererek, "Güzel İzmir'in de İstanbul gibi çok anlamlı bir dayanışma örneği sergileyeceğine eminim" mesajını paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından başlatılan Askıda Fatura kampanyasıyla 3. günde 83.191 ailenin 10.246.398 liralık faturasının ödendiğini açıklamıştı.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “askıda fatura” uygulaması ile ekonomik sıkıntı yaşayan İzmirliler ödeyemedikleri İZSU faturalarını sisteme kaydediyor. Onlara destek olmak isteyenler ise aynı sistem üzerinden dilediği faturayı seçerek ödeme yapabiliyor. Uygulama kapsamında bu zorlu süreçte işyerleri kapanan, ekonomik sıkıntıya düşen esnafın ödenemeyen ilan-reklam vergi borçları da örnek olması beklenen bir esnaf dayanışmasıyla ödenebilecek.

Askıda fatura uygulamasına şu linkten ulaşılabilir: https://www.bizizmir.com/askidafatura