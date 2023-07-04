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Atak helikopteri ve SİHA 2 teröristi daha avladı

Atak helikopteri ve SİHA 2 teröristi daha avladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde, Atak helikopteri ve jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) desteğinde icra edilen operasyonla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Bestler-Dereler bölgesinde Atak ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Bu aziz millet sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında ayrıca, SİHA'dan çekilen operasyon görüntülerine yer verdi. 

DHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya şırnak atak helikopteri siha
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