Atama bekleyen öğretmenlere kötü haber

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devlet okullarında 5 yılını tamamlayan ücretli öğretmenlerin, atama taleplerini içeren soru önergesini Milli Eğitim Bakanlığı’na yöneltti. Önergeyi yanıtlayan Bakan Selçuk, bu kapsamda 5 bin öğretmenin daha önceki dönemde atandığını ancak yeni atama yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Birgün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göre Selçuk, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamede yapılan değişiklikten bahsederek, “…Bakanlıkça belirlenecek alanlarda olmak üzere bu kapsamda istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısı 5000’i geçemez” ibaresine dikkat çekti.

Bakan Selçuk, bu nedenle tekrar öğretmen ataması yapılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Bu açıklama üzerine Torba Yasa kapsamında 5 bin ücretli öğretmenin atamasının 27 Mart 2018 tarihinde yapıldığını anımsatan Gürer, başvuru şartlarında yer alan bazı maddelerin, farklı illerdeki aynı puana sahip olmasına rağmen prim-gün sayısının farklı hesaplanması nedeniyle mağduriyet yaşayanların olduğunu ifade etti

Gürer Bakan yanıtının bu bağlamda beklenti içinde olan öğretmenler adına üzücü bir yanıt olduğunu belirterek, “Tüm şartlara haiz sınırlı sayıda öğretmen için yapılacak bu atamaların yapılmaması mağduriyetler yaratmaktadır. 100 bin öğretmen açığının olduğu ve binlerce atama bekleyen öğretmenin yanında, hak ettiği halde kadroya alınmayan öğretmenlerin durumunun bir kez daha gözden geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

"HERKES ATANMALI"

Bakan Selçuk geçen günlerde “MEBBİS verilerine göre bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında alanlar bazında görev yapan kadrolu öğretmen sayısı 770 bin 427, sözleşmeli öğretmen sayısı 83 bin 366 olup, net öğretmen ihtiyacı 92 bin 165’tir. Türkiye genelinde öğretmen olarak görev yapan engelli birey sayısı ise 6 bin 956’dır” şeklinde açıklama yapmıştı.



Selçuk atama bekleyen öğretmen sayısının ise 400 bini aştığını itiraf etmişti. Bu sayının özel öğretim kurslarının kapatılmasıyla birlikte 500 bibi geçmesi bekleniyor.

TBMM Eğitim Komisyonu’nun CHP’li üyesi Mustafa Adıgüzel “Benim bütçe döneminde bununla ilgili dile getirdiğim sayı 500 bin civarındaydı. Tabii bu özel eğitim kurumlarının kapatılmasına bağlı olarak da değişecektir. Ataması yapılmayan öğretmenlerin tamamının atamasının yapılması gerekiyor” diye konuştu.

