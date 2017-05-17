Atatürk afişini öptü sosyal medyayı salladı.

Atatürk'ün dev posterini öperken görüntüleri çekilen ve sosyal medyada sıklıkla paylaşılan o görüntülerdeki yaşlı teyze konuştu: 'Bu zamanın gençleri O'nun kıymetini bilsin'

Bodrum'da, iki gün önce belediye meydanındaki dev Atatürk posterinin önüne gelerek, resimdeki elini defalarca öpme görüntüsü sosyal medyada ilgi gören 76 yaşındaki Cevriye Kartal, "Gençler bugünümüzün değerini bilsin. Yolda yürüyorsak, nefes alıyorsak Atatürk'e borçluyuz. Elini de öperim, ayağını da öperim. Nefesim yettiğince gelip, burada hem dua ederim hem Türk bayrağını ve bize bugünleri armağan eden Atatürk'ümün ellerini öperim" dedi.

Bodrum Belediye Meydanı'na ilçe belediyesi tarafından bir süre önce asılan, 60 metrekare büyüklüğündeki dev Atatürk posterinin altına iki gün önce gelerek, Ata'nın resimdeki ellerini öpen ve bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen yaşlı kadının, 4 çocuk ve 4 torun sahibi Cevriye Kartal olduğu ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen o anlar sosyal medyadan paylaşılınca kamuoyunda ilgi çeken Kartal'a, DHA ulaştı.

Üç yıl önce Ankara'nın Çubuk İlçesi'ne bağlı Karaağaç Mahallesi'nden Bodrum'da yaşayan internet kafe işletmecisi oğlu Kazım Kartal'ın yanına gelen Cevriye Kartal, soruları yanıtladı. Ayağında terlikleri başında başörtüsü ve Anadolu kadını kıyafetiyle dikkat çeken Kartal, "Ben okula gitmeden Atatürk sevgisini annemden babamdan öğrendim. Atatürk olmasaydı bugün nefes alamazdık. Atatürk olmasa ne yapardık biz? Yolda yürüyemezdik, O'nun yaptıklarını nasıl unuturuz! Bize emanet ettiği Cumhuriyet'imizi nasıl korumayız. Elini defalarca öperim, ayağını da öperim. Bu zamanın gençleri O'nun kıymetini bilsin, bilmeyene ne diyeyim ben. O'nsuz olmaz, Atatürk'süz olmaz" dedi.

Yaklaşık 15 dakika posterin altında kalan Cevriye Kartal, ilgi odağı oldu, yerli ve yabancı turistler Kartal'ın Atatürk posterindeki elini öpmesini ve dua etmesini izledi.

Kartal'ı gören el sanatları sanatçısı 48 yaşındaki Sema Tunç, "Bu teyzenin elleri öpülmez de kimin elleri öpülür? Öyle bir zamanda öyle bir dönemde o kadar güzel mesajlar verdi ki hepimize ders ve örnek oldu. O nedenle onu bugün burada görünce hemen ellerini öptüm ve teşekkür ettim. Ulu Önder bize bu günleri armağan ettiğini asla unutmamalı unutturmamalıyız" dedi.