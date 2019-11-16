Atatürk büstünü saatlerce yağmurdan korudular

Mersin’de aşırı yağan yağmur nedeniyle kendi ıslanmalarını hiçe sayan ortaokul öğrencileri Atatürk’ün büstünün dahi ıslanmasına gönlü razı olmayan bir grup öğrenci uzun bir süre büstü şemsiyeyle yağmurdan korudu.

Bu hareketi fotoğraflayan bir kişi sosyal medyada paylaştı. Öğrencilerin bu davranışı sosyal medyada çok büyük takdir topladı.

Mersinli öğrenciler Atatürk’ün "Toroslara gidiniz, orada bir Yörük çadırı varsa, duman tütüyorsa, Türkiye Cumhuriyetini kimse yıkamaz" sözünü doğruladı.