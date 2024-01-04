Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki şahıs tutuklndı

Osmaniye'de yaşayan iki kardeş, sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapmıştı. Gözaltına alınan kardeşler adli mercilerce tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. (21) ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ile küfür içeren paylaşımlar yaptı. Görüntüler üzerine harekete geçen Osmaniye Valiliği, şahısların gözaltına alınmasını sağladı. CEZAEVİNE SEVK EDİLDİLER Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanan 2 kardeş, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi.