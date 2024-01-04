  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki şahıs tutuklndı

Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki şahıs tutuklndı

Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki şahıs tutuklndı
Güncelleme:

Osmaniye'de yaşayan iki kardeş, sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapmıştı. Gözaltına alınan kardeşler adli mercilerce tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. (21) ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ile küfür içeren paylaşımlar yaptı. Görüntüler üzerine harekete geçen Osmaniye Valiliği, şahısların gözaltına alınmasını sağladı.

 CEZAEVİNE SEVK EDİLDİLER

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanan 2 kardeş, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi.

Etiketler hakaret atatürk şeht
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin 2 bin yıldır uyuyan fay hatları için süre doldu! Türkiye'nin 2 bin yıldır uyuyan fay hatları için süre doldu! Dolar durdu, Euro ve altın rekora koşuyor Dolar durdu, Euro ve altın rekora koşuyor Kötü haber geldi: Kavuran sıcaklar bu yıl da devam edecek Kötü haber geldi: Kavuran sıcaklar bu yıl da devam edecek İstanbul'da caddeyi birbirine katan sürücüye meydan dayağı İstanbul'da caddeyi birbirine katan sürücüye meydan dayağı İptal olan Süper Kupa finali için yeni tarih belli oldu İptal olan Süper Kupa finali için yeni tarih belli oldu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''Ben Bakan akrabasıyım'' rezaleti kamerada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''Ben Bakan akrabasıyım'' rezaleti kamerada Biontech aşısıyla ilgili endişelendiren açıklama: İnsan kullanımına uygun değil Biontech aşısıyla ilgili endişelendiren açıklama: İnsan kullanımına uygun değil Türkiye'de yeni salgının adı: Pıhtı atması oldu Türkiye'de yeni salgının adı: Pıhtı atması oldu Türkiye'de 2023'ün kahreden rakamları: Neredeyse her gün 1 kadın katledildi Türkiye'de 2023'ün kahreden rakamları: Neredeyse her gün 1 kadın katledildi Bu Avrupa ülkesi ayda 103 bin TL'ye çalışacak elemanlar arıyor! Bu Avrupa ülkesi ayda 103 bin TL'ye çalışacak elemanlar arıyor!