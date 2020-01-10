Atilla Taş hastaneye kaldırıldı

Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) medya yapılanması davasında tutuklanarak bir süre hapis yatan Atilla Taş rahatsızlanarak Esenyurt’ta devlet hastanesine kaldırıldı.FETÖ’nün medya yapılanması soruşturmasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Atilla Taş, rahatsızlandı.

Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) medya yapılanması davasında tutuklanarak bir süre hapis yatan Atilla Taş rahatsızlanarak Esenyurt’ta devlet hastanesine kaldırıldı.

FETÖ’nün medya yapılanması soruşturmasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Atilla Taş, rahatsızlandı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ ne kaldırılan Taş’a kırmızı alanda müdahale edildi. Taş’ın baş dönmesi şikayetiyle geldiği tedavisinin ardından taburcu olacağı ve ’Vertigo’ hastalığı şüphesi olabileceği söylenildi.