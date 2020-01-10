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  3. 10 Ocak 2020 14:25

Atilla Taş hastaneye kaldırıldı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tutuklanarak bir süre hapis yatan Atilla Taş Esenyurt'taki devlet hastanesine kaldırıldı.

Atilla Taş hastaneye kaldırıldı
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Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) medya yapılanması davasında tutuklanarak bir süre hapis yatan Atilla Taş rahatsızlanarak Esenyurt’ta devlet hastanesine kaldırıldı.FETÖ’nün medya yapılanması soruşturmasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Atilla Taş, rahatsızlandı.

Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) medya yapılanması davasında tutuklanarak bir süre hapis yatan Atilla Taş rahatsızlanarak Esenyurt’ta devlet hastanesine kaldırıldı.

FETÖ’nün medya yapılanması soruşturmasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Atilla Taş, rahatsızlandı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ ne kaldırılan Taş’a kırmızı alanda müdahale edildi. Taş’ın baş dönmesi şikayetiyle geldiği tedavisinin ardından taburcu olacağı ve ’Vertigo’ hastalığı şüphesi olabileceği söylenildi.

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