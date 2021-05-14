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Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını

Avcılar'da tam kapanmaya rağmen sosyal medya üzerinden haberleşerek bir evde parti düzenleyen 23 kişiye ceza yağdı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan bir evden yüksek tonda müzik sesi geldiği ve ikamette parti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bina içerisinden çok yüksek müzik sesi geldiğini tespit etti.

Bir evde 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 kişi bulunduğu, bunların sosyal medya üzerinden birbirleri ile haberleşerek toplandıkları ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir arada bulundukları ve alkollü eğlence düzenledikleri belirlendi. Bu kişilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca toplam 79 bin 787 TL idari para cezası uygulanırken, eğlence sonlandırıldı.

Etiketler eğlence alkollü eğlence avcılar polis baskın
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