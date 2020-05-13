AVM çalışanları ne yapmalı, nelere dikkat etmeli?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzman Prof. Dr. Dr. Necmettin Ünal, bir AVM çalışanının sorusuna yanıt verdi. "El dezenfektanını usulüne uygun kullandıktan sonra askıdaki giysilere dokunmak problem oluşturmaz" diyen Ünal, Sağlık Bakanlığı’nın yönergesinde elbiselerin UV lambalar ile temizlenebileceğinin ifade edildiğini belirtti.

Ünal, "Çalışanlarınızı korumak için bilinen önlemleri almanız yeterlidir; maske, siperlik, sosyal mesafe, el hijyeni, eldiven kullanımı müşterilere maske kullandırılması, yüzeylerin gün içinde antiseptikler ile silinmesi, yeterli ortam havalandırılması" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir vatandaş, “Müşterinin, el dezenfektanı kullanarak raflarda veya askıda dokunduğu giysilerde sorun olur mu? Giysileri kabindeki denemeler sonrasında ne kadar süre kaldırmalıyız? Bu ürünler 100 derecelik buharlı ütü ile dezenfekte olabilir mi? Ne şekilde dezenfekte ile satışa sunabiliriz? UV ile dezenfeksiyon deniyor, bu nasıl olacak? Çalışanlarımızı nasıl koruyacağız?” sorusunu yöneltti. Prof. Dr. Ünal'ın yanıtı şöyle oldu:

El dezenfektanını usulüne uygun kullandıktan sonra askıdaki giysilere dokunmak problem oluşturmaz. Kabinde deneme yapılan giysilerin sonrasında kaç saat kaldırılacağı ile alakalı net bir yanıt yok. Maske kullanımında 3-4 gün kullanmamak gerektiğini biliyoruz. Elbiseler için ise böyle bir süre ile alakalı bilgim yok. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın yönergesinde bu tür elbiselerin UV lambalar ile temizlenebileceği ifade edilmiş durumda. UV lambalarının insan göz ve cildine yönlendirilmemesi gerektiği bilgisini de vermek isterim.

Koronavirüs 70 derece altında 30 dakikada etkisiz hale gelmektedir. Bu bilgi N95 maskelerin yeniden kullanımı için steril edilmesi ile alakalı çalışmalardan yorumlanmıştır. UV ile dezenfeksiyon için elbiseleri UV kaynağına yakın olarak asarak bırakmak suretiyle yapılmakta. Bunun için ayrı bir odacığın organize edilmesi ve uygun UV lambalarının kılavuzlarında belirtildiği şekilde kullanılması gerekmekte. Çalışanlarınızı korumak için bilinen önlemleri almanız yeterlidir; maske, siperlik, sosyal mesafe, el hijyeni (su ve sabun ile yıkama veya alkol bazlı antiseptiklerin kullanımı), eldiven kullanımı (ancak eldivenin kirlendiği düşünüldüğünde, ya da kontamine alanlara dokunulduğuna usulüne uygun şekilde değiştirilmesi gereklidir; aksi takdirde eldiven yanlış bir güvenlik hissi ile sakıncalı bile olabilir), müşterilere maske kullandırılması, yüzeylerin gün içinde antiseptikler ile silinmesi, yeterli ortam havalandırılması (mümkün ise %100 taze hava ile).

