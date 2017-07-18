Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

İstanbul dün gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağmur, İstanbullulara zor anlar yaşattı. Aşırı yağışın ardından Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da kentin serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtilerek, fırtına şeklindeki yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Yağışın öğlen saatlerine doğru kent genelinde etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar fırtına eşliğinde devam etmesi ve metrekareye 30 ile 65 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği bildirildi.