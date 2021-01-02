Ayasofya camiindeki bu görüntüler olay oldu! Erdoğan'ı gören...

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü İstanbul'da ibadete açılan Ayasofya Camii'nde cuma namazını kıldı.
Erdoğan'ın Ayasofya Cami'ne girdiği sırada cami içerisindekilerin Erdoğan'ı görür görmez ayağa kalması dikkatlerden kaçmadı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cami mikrofonlarından yapılan "Ayağa kalmayın, namazı bırakmayın” uyarısı da dikkat çekti.
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