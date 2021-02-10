Ayasofya'nın baş imamı: ''Anayasa'dan laiklik çıksın İslam girsin''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çıkışı sonrası yapılan yorum ve tartışmalara camiye çevrilen Ayasofya'ya "baş imam" olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da katıldı.

Boynukalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri olan laikliğin yeni anayasada yer almamasını istedi. Boynukalın, Twitter hesabından, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” ifadelerini kullandı.

Ayasofya baş imamı mesajını "#AnayasadaİslamOlsun" etiketiyle bitirdi.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, daha önce de Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Diyanet'e yaptığı "Yılmaz Özdil'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" çağrısına destek vermişti.

Boynukalın, Özdil ve Akman'ın Allah'ın ayetleriyle alay ederek "küfür"e girdiğini öne sürmüş ve "Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş" demişti.

DİYANET TARAFINDAN ATANDI

24 Temmuz 2020 günü kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camiine Diyanet İşleri Başkanlığınca baş imam olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.