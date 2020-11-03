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  3. 03 Kasım 2020 16:50

Ayda'nın eğitim masrafları Yurtiçi Kargo üstlendi

İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in tüm eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlenecek. Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz da Ayda'yı kurtaran ekipteki AFAD personelinin çocuklarının okul masraflarını üsteleneceğini duyurdu.

Ayda'nın eğitim masrafları Yurtiçi Kargo üstlendi
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İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye’nin gözleri enkaz altında kalan vatandaşlarımızdan gelecek güzel haberlere kitlenmişti. Aradan geçen saatlerin ardından umutların azaldığı bir anda arama kurtarma ekiplerinden gelen güzel haberle yeniden umutlarımız yeşerdi. 91 saatlik çalışmaların ardından arama kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayda’ya ulaştı.

'AYDA BİZİM KIZIMIZ'
Yurtiçi Kargo Ayda’nın enkaz altından kurtarılmasının ardından yaptığı, “Mucizenin adı Ayda! Şube müdürümüz Uğur Gezgin’in 4 yaşındaki kızı Ayda tam olarak 91 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Mutluluğumuzu tarif edemiyoruz” açıklamasıyla Ayda’nın şirket çalışanlarının kızı olduğunu duyurmuştu. Şirket sosyal medya hesaplarından daha sonra yaptığı açıklama ile minik Ayda’nın tüm eğitim masraflarını üstleneceğini de açıkladı.

Yurtiçi Kargo tarafından yapılan o açıklama şöyle;

“Ayda bizim kızımız! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Ayda’mızın tüm eğitim masrafları şirketimiz tarafından karşılanacaktır.”

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Ayda bebeğinin çıkarıldığı dakikalarda duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Karslı İş adamı Sezgin Baran Korkmaz, "Ayda bebeği kendi yavrusunu bulmuş gibi sevinen AFAD personelinin çocuklarının üniversite bitene kadar tüm okul masraflarının tamamı tarafımdan karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

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DHA

ayda gezgin , yurtiçi kargo
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