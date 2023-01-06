Aydın'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Aydın'da peşpeşe deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği verilere göre Aydın'da Kuşadası Körfezi'nde peş peşe üç Deprem meydana geldi. Depremlerden ilki 3.8 ölçülürken ikincisinin 3.6 büyüklüğünde olduğu belirlendi. Bu iki depremin ardından dakikalar sonra ise 3.5 büyüklüğünde bir Deprem daha yaşandı. Oluşan depremler yerin yaklaşık 7 ila 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremler, çevre ilçelerden de hissedildi.