Aylardır aranan FETÖ firarisi yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde, FETÖ’nün yönetim kadrosunda yer aldığı gerekçesiyle 9 aydır firari olarak aranan İ. D. yakalandı.

Milas’ta Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) yönetim kadrosunda yer aldığı öne sürülen ve yapılan soruşturma kapsamında ağustos ayından bu yana firari olarak aranılan İ. D. yakalandı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen operasyon öncesi firar eden ve Milas’ta bir elektrik işletmecisi olan İ. D.’nin, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan bir evde saklandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda İ. D., saklandığı evde yakalandı. Sanık İ. D., sağlık kontrolü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.



