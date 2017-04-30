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  1. 30 Nisan 2017 08:15

Aylık 1.000 TL ödenecek...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kronik hastalara duruma göre aylık bin TL ödeme yapacaklarını açıkladı.

Aylık 1.000 TL ödenecek...
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan kronik hastalara durumuna göre aylık bin TL'ye kadar ödeme yapacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan verem hastaları için harekete geçti. Habertürk gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberine göre; bakanlık, bu hastaların evde bakım ve beslenme masraflarını karşılayacak. Bakanlık, hastanın durumuna göre ayda bin TL’ye kadar ödeme yapacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan kronik hastalara sosyal yardım yapılması için sağlık Bakanlığı ile anlaştı. Aile Bakanlığı ilk olarak verem hastalarına maddi destekte bulunacak. Hastaların, beslenme ve evde bakım masrafları, Aile Bakanlığı’nca karşılanacak. Hastalara, aylık bin TL’ye kadar ödeme yapılacak. Sosyal güvencesi olmayan verem hastalarına ödemenin önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtiliyor.

Aile Bakanlığı’nın, kanser hastaları için de benzer bir çalışma yapacağı öğrenildi. Nadir hastalığı bulunan kişilerin de bir süre sonra bu yardım kapsamına alınacağı belirtildi. Kaynaklar, verem hastalarına yapılacak sosyal yardım desteğine ilişkin olarak “Hastadan, bir banka hesap numarası istenecek. Ödeme, her ay, bu hesap numarası üzerinden yapılacak” de

Habertürk

para , sosyal güvence , sgk , kronik hasta , tl