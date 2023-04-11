AYM, HDP kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunma vermemesini tutanak altına aldı.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri nedeniyle sözlü savunma tarihinin ertelenmesi talebi reddedilen HDP, seçim çalışmaları sebebiyle sözlü savunma yapmalarının mümkün olmadığını AYM’ye iletmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bugün HDP'nin talebini değerlendirdi ve HDP'nin sözlü savunmadan feragat ettiğine karar vererek dosyayı esas hakkındaki raporunu hazırlaması için Anayasa Mahkemesi raportörüne gönderdi.

Şimdi ne olacak ?

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.

Yüksek Mahkeme Heyeti'nin, karar verene kadar aralıksız her gün bir araya gelerek ve çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Raportörünün raporunun, Anayasa Mahkemesi heyetini bağlayıcılığı bulunmuyor. HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.