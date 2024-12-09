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AYM ''kanuni faiz kararı''nı iptal etti

AYM ''kanuni faiz kararı''nı iptal etti
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AYM, Kamulaştırma Kanunu'nun "Taksitli ödeme süresince ayrıca kanuni faiz ödenir" ibaresini iptal etti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir" ibaresini oy birliğiyle iptal etti. Bu karar, 9 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

İptal edilen düzenleme, kamulaştırma bedellerinin taksitli ödenmesi durumunda, ödeme süresi boyunca 3095 sayılı Kanun uyarınca kanuni faiz ödenmesini öngörüyordu. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla, söz konusu faiz ödemesi yükümlülüğü ortadan kalkmış oldu.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, iptal edilen hükmün Anayasa'nın mülkiyet hakkı ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. Bu nedenle, kamulaştırma bedellerinin taksitli ödenmesi halinde kanuni faiz uygulanmasına ilişkin düzenleme Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

Bu karar, kamulaştırma süreçlerinde taksitli ödeme yapan idareler ve hak sahipleri açısından önemli değişiklikler getirecek. İdarelerin, kamulaştırma bedellerini öderken kanuni faiz yükümlülüğünü dikkate almaları gerekecek.

Etiketler AYM kanuni faiz faiz anayasa mahkemesi karar
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