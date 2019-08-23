Aytaç Durak, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

1984 – 1989 döneminde ANAP’tan, 1994 – 1999 döneminde DYP’den, 1999 – 2004 döneminde yine ANAP’tan, 2004 -2009 döneminde AKP'den seçilen Aytaç Durak, 2009 yılında MHP'den girdiği seçimi kazandıktan kısa süre sonra İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Sözcü gazetesinden Mehmet Serbes'in haberine göre son dönemi olan 2009 yerel seçimleri öncesi Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Sen dört defa başkanlık yaptın. Bir daha aday olma” talimatlarına uymadığını belirten Aytaç Durak, “ O zaman ben de Adana halkına danıştım, ‘İstediğin partiden aday ol' dediler. MHP Genel Başkanı ‘da Sayın Devlet Bahçeli de ‘Bizim büyük şehrimiz yok, partimi şereflendirdin. Adaylığını ilan ediyorum' demesi üzerine MHP'ye kaydımı da yaptırdım.

O tarihte Adana’da 5. sırada olan MHP, seçim kazanmış oldu. Ancak siyasi muhaliflerim ve FETÖ destekli bazı çıkar çevrelerinin kamuoyunda yaptıkları yaygara üzerine kendi partimin lideri Sayın Devlet Bahçeli ‘İstifa et! Aklan da gel… Savcılar göreve' diyerek beni hem suçlu ilan etti hem de hukuksuz olarak görevden uzaklaştırılmama neden olurken, belediyeyi de FETÖ’nün kucağına attı. İç İşleri Bakanlığı da soruşturmanın selameti bahanesi ile ‘geçici olarak iki aylığına' görevden uzaklaştırdı. Öncesinde de yine hukuksuz olarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığından da aldı. Ancak iki aylığına görevden alınmam, tekrarlanarak görev süremin sonuna kadar 4 yıl devam etti.” dedi.

BAKANLIĞA DAVA AÇMAK İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDU

Danıştay'ın, süresinde yaptığı itirazları, görev süresinin bitiminden üç ay sonra sonuçlandırdığını ve kendisini haklı bulduğunu kaydeden Durak, “Oysa; kanunlarımıza göre belediye başkanları 5 yıllığına seçilir. Bu anayasal bir haktır. Ancak yargı kararı ile 1 (bir) yılı aşan bir ceza alınması halinde başkanlık görevi kendiliğinden düşer. Bu nedenle kovuşturmanın ve yargılamanın makul olmayan süreyi aşması üzerine 200 bin TL'lik ‘hak ihlali' nedeniyle tazminatımın önünün açılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdum.”diye konuştu.

Durak, “Ben partilerin rüzgarı ile değil, halkın teveccühü ile başkan seçiliyordum. Bu tabloya rağmen, kararlar daima oy birliği ile alınmıştır. Çünkü; siyasi ayrıcalık yapmadan, halka yaslanıyordum. Halkın gücü karşısında muhaliflerim, halkın yararına olan teklifler karşısında uyum sağlıyorlardı. İktidarlar devleti, belediyeler ise şehri yönetir.” İfadelerini kullandı.



