Aytaç Durak uçakta kalp krizi geçirdi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 5 dönem başkanlığını yapan Aytaç Durak (87), uçakta kalp krizi geçirdi. Uçak acil iniş yaparken, Durak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kentte 5 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aytaç Durak, bugün sabah 09.55'te Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağında fenalaştı. Bunun üzerine uçak, yönünü çevirip tekrar havalimanına acil iniş yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Durak, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından uçaktan çıkarılıp Yüreğir Başkent Hastanesi'ne götürüldü. Aytaç Durak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Aytaç Durak, geçen yıl yayla evinde rahatsızlanmış, hava ambulansı ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.

ANAP, DYP, AK Parti, MHP ve bir süre de bağımsız siyaset yapan Aytaç Durak, 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı. 

