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  3. 06 Mayıs 2020 20:56

Aytaç Yalman'ı tedavi ederken enfekte olan doktordan sevindirici haber

Koronavirüsten hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'ı tedavi ederken enfekte olan doktorun, yoğun bakımdan çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Aytaç Yalman'ı tedavi ederken enfekte olan doktordan sevindirici haber
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Dr. Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı. İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Elçin Umur, hastası Kara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte oldu.

Tedavi altına alınan Dr. Umur 35 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 2 aydır yoğun bakımdaydı. Dr. Umur bugün yoğun bakımdan çıktı. Tedavisine devam edilen Dr. Umur, yoğun bakımdan kliniğe alındı.

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