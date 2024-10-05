Bahçeli DEM Partililerin elini neden sıktığını açıkladı; arkasından Erdoğan çıktı

TBMM'nin açılışında DEM Partililer ile tokalaşması gündem olan MHP lideri Bahçeli "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını desteğimizi gösterdik" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada TBMM açılışında DEM Partili milletvekillerinin elini sıkmasına ilişkin konuştu. Bahçeli, "Erdoğan'ın çağrısına adım atmak bana düşen bir görev" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Buradan mezun olan arkadaşlarımız özümsedikleri çalışma alanlarında gayret göstereceklerdir. Çok değerli bilim insanlarının katkılarıyla dersler verilmektedir. Her konu üzerinde görüş bildirmek serbesttir. Türkiye'nin ve dünyanın meselelerinin tartışılacağına umarak, bunu organize edenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

MECLİS'TE İSRAİL OTURUMU

TBMM'nin almış olduğu karar yerindedir. Soykırımın yaşandığı dönemde TBMM'de değerli milletvekillerine ilgili bakanların vereceği bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmak kanaatimce hayırlı olacaktır.

SİNAN ATEŞ DAVASI

MHP ve Ülkü Ocaklarının sorgulanması, itibarsızlaştırılması için bakış açılarını kınadığımı ifade etmek isterim. MHP'nin sorgulanmasına katkı sağlayacak davranışlarda bulunmuşlardır. Her davada her konuda başta Osman Kavala vs olmak üzere adalet iddiasında bulunanlar, ne olduğu henüz açıklanmamış mahkeme sürecinde televizyon ve kadrolarla MHP'yi sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir değildir. Ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Üzücü bir davranıştır.

DEM PARTİ'YLE MECLİS'TEKİ TOKALAŞMA

1 Ekim günü TBMM açılmıştır. Orada sayın Cumhurbaşkanımız anlamlı, Meclis'in tarihsel vurgusunu dillendirerek gazilik vasfını ve bakış açısını değerlendirerek değerli bir konuşma yapmıştır. Son bölümde TBMM'de dayanışmanın, huzurunun akıllı bir çalışmanın davetini de sunmuştur. Bu davetten sonra MHP'nin genel başkanı olarak Cumhur İttifakı ve Türk milletinin cumhurbaşkanının çağrısına adım atmak bana düşen bir görevdir. MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şey beklemek doğru olmaz. Onun için fikirlerini kabul etmediğim, PKK'nın terör örgütü uzantılarının yanında bulunma söylemleri olanların... yanlarına giderek el sıkışmasıdır.

'ATEŞİ KIZDIRMASINLAR'

Meclis'in resepsiyonunda da bu yaklaşımları görmekten memnun oldum. Birçok siyasi parti Meclis resepsiyonunu şereflendirmiş, orada da güler yüz hakim olmuştur. Bu güler yüzü hareket ettirmek için adım atılıyor. MHP'yi böyle kısır söylemlerle sıkıştırmak doğru değil, attığı adımları iyice düşünmek lazım. Kaosa krize alet olmanın da gereği yoktur. Bu tartışmalara katkı sağlayan hala TV'lerde MHP düşmanlığına devam eden Halk partisini kınıyorum. Televizyonlarını da kınıyorum. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var, ateşi kızdırmasınlar.