Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi

İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada duruşma 20 Haziran'a ertelendi.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

AİLEYE DESTEK İÇİN GELDİLER

Aileye destek için gelenler Anadolu Adliyesi bahçesinde toplanarak "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonu önüne gelen kalabalık ise anne Yasemin Akıncılar'a destek verdi.Anne Yasemin Akıncılar bir süre mahkeme salonu önünde bekleyenlerle konuştu onlara teşekkür etti.

Duruşmada sankların çapraz sorguları tamamlandı. Tanığın dinlenmesi öncesi duruşmaya saat 12.40 sıralarında ara verildi. Duruşma verilen aranın ardından saat 13.20 sıralarında yeniden başladı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme duruşmada ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Haziran Cuma gününe erteledi.

DHA