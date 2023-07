Bahçeli ve Erdoğan görüşmesinden ''zam'' çıkmadı

Bahçeli'nin emekli maaşlarına da seyyanen zam yapılması yönündeki çağrısının hemen arkasından Bahçeli ve Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası NTV Ankara temsilcisi Özgür Akbaş, emekli zammıyla ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

Emekli maaşına seyyanen zam gelecek mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günkü partisinin grup toplantısında emekli maaşlarına da seyyanen zam yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken sürpriz bir görüşme yaşandı. Saat 14.00'te Erdoğan, Beştepe'de Bahçeli'yi kabul etti. Bahçeli ve Erdoğan'ın görüşmesinin ardından emekli maaşına seyyanen zam ile ilgili bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı merak edilmeye başlandı.

"AK PARTİ GRUBUNDAN ALDIĞIMIZ BİLGİLER, EMEKLİYE EKSTRA BİR ZAMMIN YAPILMASININ OLDUKÇA GÜÇ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

NTV Ankara temsilcisi Özgür Akbaş, Bahçeli ve Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin bilgileri paylaştı. Akbaş, "Henüz böyle bir emare yok! Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında yaptığı açıklama 8 bin seyyanen zammın emeklilere de yansıtılmasını istemişti. Bunun üzerine de aslında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinden döndü bugün de saat 14’de Devlet Bahçeli ile 1 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından tabi beklentiler yine yükseldi ama AK Parti grubundan aldığımız bilgiler emekliye ekstra bir zammın yapılmasının oldukça güç olduğunu gösteriyor." dedi.

Akbaş devamında "Hatta bu konuda Memur-Sen Başkanı Ali Yalçındağ’da TBMM’deydi. AK Parti grubunu ziyaret etti, grup başkanvekilleri ile görüştü ve memur emeklisine de seyyanen zam yapılmasını istedi ancak bütçe olanaklarının buna çok el vermediği cevabını aldı." ifadelerini kullandı.

"FARKLI BİR DURUM OLABİLİR"

Bunun ardından Akbaş, "Şu an emekliye ekstra zammın çok da gözükmediği ifade ediliyor. Yüzde 25’lik zammın yüzde 30’a çıkarılması acaba mümkün olur mu arayışı vardı ama bütçe dengesinin korunması anlamında bunun da çok olanaklı olmadığı ifade ediliyor. Ancak tabi bu siyasette her an her şey olabildiği gibi bugün bu konuda da farklı bir durum olabilir. Şimdilik gelen bilgiler olumsuz yönde." şeklinde konuştu.

"EKSTRA BİR ZAMMIN OLMASINI ÇOK DA MÜMKÜN OLMADIĞI İFADE EDİLİYOR"

Akbaş, "Hatta şunu da belirtelim MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında yaptığı o konuşmanın ardından bütçe komisyonu başkanı Mehmet Muş’un MHP’nin plan bütçe komisyonu üyeleri ile bir araya geldiği ve bütçedeki bu durumu da onlara anlattığı net olarak ifade edildi. Yani bütçedeki dengeyi korumak adına ekstra bir zammın olmasının çok da mümkün olmadığı ifade ediliyor." dedi.

Ardından Akbaş, "Dün 7 maddesi kabul edilmişti torba teklifin o kabul edilen maddeler arasında memur emeklisinin yüzde 25 zammı kesinleşmişti. Şimdi SSK ve Bağkur emeklilerinin maddeleri de bugün gündeme alınacak henüz düzenlemeye geçilmedi. Muhalefet partilerinin grup önerileri alınıyor. Akşama doğru düzenlemenin 7. maddesinden sonraki görüşmeleri devam edecek." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ 'EMEKLİ MAAŞINA ZAM' ÇIKIŞINDA NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir" açıklamasını yapmıştı.