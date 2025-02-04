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Bahçeli'den, Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı

Bahçeli'den, Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski futbolcu, teknik direktör ve spor yazarı Ogün Altıparmak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk futboluna büyük hizmetleri bulunan, hem futbolculuğuyla hem teknik direktörlüğüyle hem de spor yazarlığıyla hak edilmiş bir saygı, sevgi ve şöhret kazanan Sayın Ogün Altıparmak'ın vefatından duyduğum derin teessürü ifade ediyor, merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin, Türk spor camiasının ve özellikle Fenerbahçe'ye gönül vermiş kardeşlerimin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

Etiketler MHP Ogün Altıparmak başsağlığı
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