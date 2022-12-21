Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya ne yapılacağı belli oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu'na hibe ettiği arsaya cemevi yapılacağı açıklandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üzerine kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Şahin, DHA'ya yaptığı açıklamada, Bahçeli'yi 18 Aralık'ta Mersin’de düzenlenen mitingde ziyaret ederek Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’nun çalışmaları hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Şahin, ''Devlet bey, bizlerin bu yaklaşımı ile ilgili çok memnun olduğunu belirterek Nevşehir Hacıbektaş’ta bulunan arsasını bizlere hibe edeceğini söyledi. Biz de oldukça şaşırdık. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir jestti'' diye konuştu.

'TAPUYU ALDIK'

MHP lideri Bahçeli’nin hibe ettiği arsanın tapusunu bugün teslim aldıklarını söyleyen Şahin, "Dün Devlet bey lütfederek bizi aradılar, 'Tapunuzu alın' deyince biz daha da şaşırdık. Gerekli evrakları tamamlayarak, tapumuzu da Sayın Devlet Bahçeli’nin makamında kendi elinden aldık. Kendisine teşekkür ederek, bu arsayı nasıl değerlendirmemizi istediğini sorduk. Bunun üzerinde Devlet bey, 'Bu arsayı ben size bağışladım. Siz ne uygun görürseniz onu yapın' dedi. Biz de kendisine 'Sizin isminizi taşıyan bir yer yapmak istiyoruz' dediğimizde 'Aleviler üzerine yaptığımız yardımlar ve çalışmalar siyasi bir malzeme olmasın' diyerek, arsa üzerine yapılacak tesisin kararını büyük bir teveccühle bize bıraktılar. Kendisinin özel bir talebi olmadı; ama biz oraya bir cemevi yapacağız; bir aşevimiz, kültür merkezimiz olacak" dedi.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Horasan Ereneleri Dernekler Federasyonu'na hibe ettiği arsanın tapusunu teslim etmesiyle ilgili partinin Twitter'daki hesabından paylaşım yapıldı. Bahçeli'nin tapuyu Federasyon Genel Başkanı Mehmet Şahin'e teslim ederken çekilen fotoğraflarıyla yayımlanan mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Horasan Erenleri Federasyonu'na bilabedel hibe edeceğini açıkladığı arsanın tapusunu, bugün kendilerine teslim etti" denildi.

ARSANIN DEĞERİ 2.5 MİLYON TL

Bahçeli'nin bağışladığı arsa, Zir Mahallesi Dikilitaş mevkisinde bulunuyor. 357 ada 1 parseldeki arsanın 29 Ağustos'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki tapu dairesinden satın alındığı belirtildi. Arsanın değerinin 2.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

DHA