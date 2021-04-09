Bahçeli'nin memleketinde dikkat çeken değişiklik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinin adı "Türkmen" olarak değiştirildi.
İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 10'uncu maddesi uyarınca uygun görüldü.
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