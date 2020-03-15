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  3. 15 Mart 2020 15:26

Bakan açıkladı! Everest'te mahsur kalan Türk dağcılardan haber var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan dağcılarla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, iki dağcının kurtarıldığını belirterek Türkiye'ye getireceklerini belirtti.

Bakan açıkladı! Everest'te mahsur kalan Türk dağcılardan haber var
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Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, ''Everest’te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya’yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz'' dedi. 

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışan Türk dağcılar Murat Can Kaya ile Muhammed Emin Özyazıcı, mahsur kaldıkları Nepal'de bir köy sığınmışlardı. Türkiye'nin Hindistan'daki Yeni Delhi Başkonsolosluğu çağrı merkezinin acil durum telefonuyla irtibata geçen iki dağcının bölgeden çıkarılması için Dışişleri Bakanlığı harekete geçmişti.

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