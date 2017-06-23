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  3. 23 Haziran 2017 23:57

Bakan açıkladı ! Petshoplarda satılmayacak

Orman Bakanı Veysel Eroğlu, petshoplarda hayvan satışının yasaklanacağını açıkladı.

Bakan açıkladı ! Petshoplarda satılmayacak
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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, petshoplarda  hayvan satışının yasaklanacağını bildirdi

Eroğlu, ziyaret ve temel atma törenlerine katılmak için geldiği  Edirne'de, Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Bakan Eroğlu, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, soru  üzerine petshoplarla ilgili yeni düzenlemeye de değindi.

Hayvan sergilenmelerini hoş karşılamadıklarını ifade eden Bakan  Eroğlu, "Petshoplarda hayvan satışı yasaklanacak. Çünkü çok kötü ortamlarda  hayvanlara eziyet ediliyor. Onlara katalogdan satış imkanı sağlayacağız. Bayilik  gibi yani, çiftliklerde üretilen şeyleri katalogdan ya da gidip orada gösterecek.  Petshoplarda hayvan sergilenmesini hoş karşılamıyoruz." dedi.

Edirne'ye her zamanki gibi yatırım müjdeleriyle geldiğini vurgulayan  Erdoğlu, bugün Edirne için çok önemli 18 tesisin temelini atacaklarını ifade  ederek, tesislerin maliyetinin 199 milyon TL olduğunu belirtti.

"Ergene'yi tertemiz yapmak bizim boynumuzun borcudur''

Bakan Eroğlu ayrıca, tamamladıkları 87 dere ıslahı ile Edirne'nin  artık taşkınlardan korunacağını vurguladı.

Ergene Nehri'ni temizlemek içinde çalışmaların devam ettiğini ifade  eden Eroğlu, şöyle konuştu:

'Ergene ile ilgili bizim görevlerimizi tamamladık. Dereler, yan  kolları ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmaları yapıldı.13 tane arıtma  tesisinin 12 tanesi bitti. Bir tanesi de bitmek üzere, inşallah bu sene bakanlık  olarak bizim görevimiz tamam. Sanayinin kaldı, o da şu anda muazzam tüneller  açılıyor, ileri arıtma tesisleri kuruluyor. Ergene'yi tertemiz yapmak bizim  boynumuzun borcudur.''

'Bayram boyunca milli parklar ücretsiz''

Bakan Eroğlu, bayram boyunca  milli parklar, tabiat parkları, ormanın  mesire alanlarının ücretsiz olduğunu ifade ederek, yardımcılarına bu konuda  gerekli talimatı vermelerini istedi.

İşletmelere de uyarıda bulunan Eroğlu, ''Akıllı olsun işletenler,  tanıtımı olur, müşteri çeker. Hemen talimatları verin bayram süresince ücretsiz  olsun girişler. Milli parklar, tabiat parkları, ormanın mesire alanları var çok  sayıda. Talimatı verdim bayram boyunca ücretsiz. Bayramda özel sektörden para  alan olursa, kulağından tutup atın.'' şeklinde konuştu.

AA

bakan , satış , petshop , hayvan