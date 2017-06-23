Bakan açıkladı ! Petshoplarda satılmayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, petshoplarda hayvan satışının yasaklanacağını bildirdi

Eroğlu, ziyaret ve temel atma törenlerine katılmak için geldiği Edirne'de, Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Bakan Eroğlu, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine petshoplarla ilgili yeni düzenlemeye de değindi.

Hayvan sergilenmelerini hoş karşılamadıklarını ifade eden Bakan Eroğlu, "Petshoplarda hayvan satışı yasaklanacak. Çünkü çok kötü ortamlarda hayvanlara eziyet ediliyor. Onlara katalogdan satış imkanı sağlayacağız. Bayilik gibi yani, çiftliklerde üretilen şeyleri katalogdan ya da gidip orada gösterecek. Petshoplarda hayvan sergilenmesini hoş karşılamıyoruz." dedi.

Edirne'ye her zamanki gibi yatırım müjdeleriyle geldiğini vurgulayan Erdoğlu, bugün Edirne için çok önemli 18 tesisin temelini atacaklarını ifade ederek, tesislerin maliyetinin 199 milyon TL olduğunu belirtti.

"Ergene'yi tertemiz yapmak bizim boynumuzun borcudur''

Bakan Eroğlu ayrıca, tamamladıkları 87 dere ıslahı ile Edirne'nin artık taşkınlardan korunacağını vurguladı.

Ergene Nehri'ni temizlemek içinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

'Ergene ile ilgili bizim görevlerimizi tamamladık. Dereler, yan kolları ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmaları yapıldı.13 tane arıtma tesisinin 12 tanesi bitti. Bir tanesi de bitmek üzere, inşallah bu sene bakanlık olarak bizim görevimiz tamam. Sanayinin kaldı, o da şu anda muazzam tüneller açılıyor, ileri arıtma tesisleri kuruluyor. Ergene'yi tertemiz yapmak bizim boynumuzun borcudur.''

'Bayram boyunca milli parklar ücretsiz''

Bakan Eroğlu, bayram boyunca milli parklar, tabiat parkları, ormanın mesire alanlarının ücretsiz olduğunu ifade ederek, yardımcılarına bu konuda gerekli talimatı vermelerini istedi.

İşletmelere de uyarıda bulunan Eroğlu, ''Akıllı olsun işletenler, tanıtımı olur, müşteri çeker. Hemen talimatları verin bayram süresince ücretsiz olsun girişler. Milli parklar, tabiat parkları, ormanın mesire alanları var çok sayıda. Talimatı verdim bayram boyunca ücretsiz. Bayramda özel sektörden para alan olursa, kulağından tutup atın.'' şeklinde konuştu.