Bakan Akar, ABD' Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede; ülkemizde yaşanan deprem felaketinden duyulan üzüntü, Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması’nın uzatılmış olmasının önemi, Finlandiya’nın NATO üyeliği, ülkemizin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu" denildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmede Bakan Akar tarafından; ülkemizdeki deprem felaketi sonrasında ABD’nin sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür edildi. NATO'nun Açık Kapı Politikasını her zaman desteklediğimiz, Finlandiya’nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiği ve en kısa zamanda İsveç’in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiği vurgulandı."

Öte yandan, Bakan Austin tarafından; deprem yaralarının sarılması bağlamında ABD'nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunun altı çizildi.