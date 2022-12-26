  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Akar, TEMAD Genel Başkanı'nı kabul etti

Bakan Akar, TEMAD Genel Başkanı'nı kabul etti

Bakan Akar, TEMAD Genel Başkanı'nı kabul etti
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, TEMAD Başkanı Dürgen ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde bakanlığın personel faaliyetleri ve TEMAD’ın çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler bakan akar TEMAD Genel Başkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En az koronavirüs kadar tehlikeli! Yeni kabusun adı Phubbing!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısını heyecanlandıran tahmin
Sevilen dizinin final sahnesi ifşa oldu
Gülşen sosyal medya sessizliğini böyle bozdu
Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü devam ediyor: Başrol oyuncusu diziye veda etti
2022'nin son aşk bombası patladı! Murat Boz gönlünü o güzele kaptırdı
Güldür Güldür'ün EYT skeci gündeme oturdu
''İmamoğlu'nun yerine getirecekleri isim bile hazır''
Suriye'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntüler
Araç sahipleri dikkat! O parayı geri alabilirsiniz!