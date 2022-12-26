Bakan Akar, TEMAD Genel Başkanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, TEMAD Başkanı Dürgen ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde bakanlığın personel faaliyetleri ve TEMAD’ın çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.